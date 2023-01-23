زوجة الطبيب السوداني المثير للجدل "عامر" تهدد باتخاذ إجراءات قانونية

هددت ندى محمد حسين، زوجة طبيب سوداني "مثير للجدل" اختفى في ظروف غامضة وعثرت عليه الشرطة متزوجاً بالسر، باتخاذ إجراءات قانونية بحق "جميع من يخوض في حادثة اختفائه".

وقالت ندى: "الحمد لله ربنا فرج همنا وغمنا ونحمده كثيرا حمدا ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من بعد. د. عامر بصحة جيدة وأمورنا طيبة وهو يتميز بالأخلاق العالية يترفع من الإشاعات الكاذبة والقصص الوهمية".

وأضافت زوجة عامر عبر "فيسبوك": "هذا ليس ببعيد إذا كانت سيدة المؤمنين ما سلمت من قصة الإفك أرجو أن تشيرو البوست، أتمنى من الناس أن تتعامل بصورة راقية وما تخوض في أعراض الناس.. وما تألف القصص الوهمية وبحب أأكد للجميع أن كل البوستات المنتشرة كاذبة وتخلو من الصحة وأن أي تعليق له تأثير سلبي على الأسرة سيكون مراقبا أمنيا.. وستتخذ الأسرة الإجراء القانوني المناسب مع صاحب البوست".