زوجة الطبيب السوداني المثير للجدل "عامر" تهدد باتخاذ إجراءات قانونية
هددت ندى محمد حسين، زوجة طبيب سوداني "مثير للجدل" اختفى في ظروف غامضة وعثرت عليه الشرطة متزوجاً بالسر، باتخاذ إجراءات قانونية بحق "جميع من يخوض في حادثة اختفائه".
وقالت ندى: "الحمد لله ربنا فرج همنا وغمنا ونحمده كثيرا حمدا ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من بعد. د. عامر بصحة جيدة وأمورنا طيبة وهو يتميز بالأخلاق العالية يترفع من الإشاعات الكاذبة والقصص الوهمية".
وأضافت زوجة عامر عبر "فيسبوك": "هذا ليس ببعيد إذا كانت سيدة المؤمنين ما سلمت من قصة الإفك أرجو أن تشيرو البوست، أتمنى من الناس أن تتعامل بصورة راقية وما تخوض في أعراض الناس.. وما تألف القصص الوهمية وبحب أأكد للجميع أن كل البوستات المنتشرة كاذبة وتخلو من الصحة وأن أي تعليق له تأثير سلبي على الأسرة سيكون مراقبا أمنيا.. وستتخذ الأسرة الإجراء القانوني المناسب مع صاحب البوست".
وأعادت الشرطة السودانية، الأحد، طبيباً كان قد اختفى في ظروف غامضة إلى أسرته، بعد أن عثرت عليه متزوجاً بالسر، بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وأحدثت الواقعة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما عدها البعض نتيجة لفتوى كان قد نشرها مجمع الفقه الإسلامي، الأيام الماضية، أباح خلالها للرجل الزواج في السر.
وكانت أسرة الطبيب السوداني، عامر حسن محمد أحمد، اختصاصي طب المجتمع، أبلغت قسم شرطة الخرطوم شرق، الجمعة الماضية، بأن ابنها اختفى في ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بضاحية الجريف، صباح الخميس الماضي.
وأشارت الأسرة إلى أن الطبيب المختفي عاد إلى السودان من مقر عمله بالمملكة العربية السعودية، لقضاء إجازته السنوية مع أسرته بالخرطوم.
وبعد الإعلان يوم الأحد، عن عثور الشرطة على الطبيب المختفي بصحة جيدة، وأنه قد اختفى طوعاً مع "زوجته السرية"، أعاد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورته مرة أخرى مصحوبة بتعليقات ساخرة وطريفة.