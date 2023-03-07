السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مدان بالانضمام لخلية إرهابية

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن أدين بالانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد.

وبحسب بيان للداخلية السعودية، فقد "أقدم حيدر بن ناصر بن جاسب آل تحيفه (سعودي الجنسية) على الانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (المولوتوف) على سيارات الجهات الأمنية، وحمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن".