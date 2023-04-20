في حادثة بشعة.. اتهام معلم باغتصاب طفلة لأكثر من عام في كردستان العراق

وبحسب موقع قناة "السومرية" على الانترنت، تقول المعلومات إن الفتاة المعتدى عليها كانت تلميذة تدرس في الصف الثاني الأساسي بمدرسة "دانيال ميتران" الفرنسية والتي تقع بقضاء "عنكاوا" في اربيل وهي تنحدر من أب ألماني يعمل مهندس ويعيش خارج إقليم كردستان منذ عام وأم مغربية، يدفعان نحو 6 آلاف دولار سنوياً للمدرسة من أجل تعليم ابنتهم البالغة من العمر سبع سنوات.

وتضيف أن المتهم "شخص سوري الجنسية يبلغ من العمر 35 عامًا من اهالي مدينة دمشق وكان يعمل معلماً منذ عامين لمادة الرياضة في نفس المدرسة وهو غير متزوج ويعيش لوحده، وفقا للمعطيات".

وكشفت والدة الطفلة عن القضية في نهاية شهر كانون الثاني من هذا العام عن طريق العثور على مبالغ مالية بحوزة ابنتها مما دفع الأم لاستدراج الضحية للكلام، قبل أن تقر بأن معلم الرياضة أعطاها هذه الأشياء وهددها بأن لا تتحدث عنها، كما ان المعلم كان يهدد الطفلة في حال البوح بما يفعله معها.

وبحسب ام الطفلة، فإن أكثر من تلميذة تعرضن للاعتداء الجنسي قائلة: "4 بالتأكيد. الكثير من البنات والله أعلم. ليست واحدة أو اثنتان. تحدثت مع والدة احداهن وكانت صديقتي وكانت معي، وقالت لي إنهم لايريدون الحديث عن ابنتهم لأنهم يخشون على سمعتهم".

وأضافت: "إذا كانوا لا يطالبون بحق ابنتهم فأنا أطالب بحق ابنتي. قالوا لي إن المدرسة فيها حماية، أين الحماية وابنتي تغتصب لسنة ونصف؟ ابنتي تغتصب وأنا أدفع المال".