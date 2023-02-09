الكويت.. براءة النائب عبيد الوسمي من الإساءة للديوان الأميري

قضت محكمة جنح التمييز في الكويت، اليوم الخميس، ببراءة النائب عن الدائرة الرابعة الدكتور عبيد الوسمي من تهمة الإساءة للديوان الأميري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألغت المحكمة حكم الاستئناف الذي صدر سابقاً وقضى بالامتناع عن النطق بالعقاب، وفقاً لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت.

ويعود تاريخ القضية التي رفعها الديوان الأميري إلى أكثر من عامين، حيث أصدرت النيابة العامة آنذاك قراراً بضبط وإحضار الوسمي الذي لم يكن حينها نائباً، للتحقيق معه بتهمة الإساءة للديوان واتهامه بالفساد، دون تقديم دليل.

وكان الديوان الأميري، وهو جهاز حكومي، قد تقدم بشكوى ضد الوسمي بتهمة الإساءة للديوان من خلال تغريدة نشرها في شهر آب/ أغسطس العام 2020 وصف فيها الديوان الأميري بأنه "الجهاز المركزي للفساد والإفساد ورعاية الفاسدين".