الكويت.. براءة النائب عبيد الوسمي من الإساءة للديوان الأميري
قضت محكمة جنح التمييز في الكويت، اليوم الخميس، ببراءة النائب عن الدائرة الرابعة الدكتور عبيد الوسمي من تهمة الإساءة للديوان الأميري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وألغت المحكمة حكم الاستئناف الذي صدر سابقاً وقضى بالامتناع عن النطق بالعقاب، وفقاً لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت.
ويعود تاريخ القضية التي رفعها الديوان الأميري إلى أكثر من عامين، حيث أصدرت النيابة العامة آنذاك قراراً بضبط وإحضار الوسمي الذي لم يكن حينها نائباً، للتحقيق معه بتهمة الإساءة للديوان واتهامه بالفساد، دون تقديم دليل.
وكان الديوان الأميري، وهو جهاز حكومي، قد تقدم بشكوى ضد الوسمي بتهمة الإساءة للديوان من خلال تغريدة نشرها في شهر آب/ أغسطس العام 2020 وصف فيها الديوان الأميري بأنه "الجهاز المركزي للفساد والإفساد ورعاية الفاسدين".
وباشرت النيابة العامة حينها التحقيق مع الوسمي وأخلت سبيله بعد ساعات بكفالة مالية بقيمة ألف دينار (نحو 3300 دولار).
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، على رفع الحصانة النيابية عن النائب الوسمي في القضية رقم 251 لسنة 2022 جنح مستأنفة.
يذكر أن الوسمي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كان عضواً في مجلس الأمة السابق، حيث فاز في أيار/ مايو 2021، بأعلى نسبة أصوات بالانتخابات البرلمانية التكميلية في الدائرة الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر، لشغل مقعد النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.
وهوجم الوسمي من قبل نواب مجلس الأمة السابق ومعارضين واتُهم بتغيير مواقفه منذ انطلاق الحوار الوطني في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2021 الذي كان أحد المشاركين فيه مع رئيسي السلطتين السابقين الشيخ صباح الخالد ومرزوق الغانم ونواب آخرين، وأسفر عن حل أحد أهم الملفات العالقة وهو العفو عن معارضين بارزين في البلاد.