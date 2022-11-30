مصر.. 15 سنة سجن لسائق "أتوبيس المنيا"

وأحالت النيابة سائقي المركبتين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة المتهم الأول جواهر المخدرات "هيروين، حشيش، مورفين"، وكان ذلك بقصد التعاطي.

ووجهت النيابة اتهامات، "بقيادة أتوبيس نقل ركاب تحت تأثير المخدرات، بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة وتسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير، وهو أتوبيس نقل الركاب، وكذلك المقطورة المعطلة التي كانت تقف على جانب الطريق".