مصر.. 15 سنة سجن لسائق "أتوبيس المنيا"
قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاماً لسائق "أتوبيس المنيا" المتهم بالتسبب في مصرع 23 شخصا وإصابة 28 آخرين قبل أشهر.
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق سيارة نقل ثقيل في القضية نفسها، وقبول الدعاوى المدنية المقامة ضدهما وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
ووقعت الحادثة في آب/أغسطس الماضي، عند تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات بمقطورة سيارة نقل ثقيل أثناء توقف الأخيرة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بسبب تعطلها.
وأحالت النيابة سائقي المركبتين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة المتهم الأول جواهر المخدرات "هيروين، حشيش، مورفين"، وكان ذلك بقصد التعاطي.
ووجهت النيابة اتهامات، "بقيادة أتوبيس نقل ركاب تحت تأثير المخدرات، بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة وتسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير، وهو أتوبيس نقل الركاب، وكذلك المقطورة المعطلة التي كانت تقف على جانب الطريق".