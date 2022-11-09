مصر.. براءة وزير المالية الأسبق يوسف غالي في قضية "اللوحات المعدنية"

قضت محكمة الجنايات المصرية، الأربعاء، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

ودفع محامي بطرس غالي الدكتور سمير الحناوي بانتفاء الواقعة المتهم فيها موكله بركنيها المادي والمعنوي بشأن الإضرار العمدي والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء.

كما دفع الحناوي بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعية التوريد.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في تموز/يوليو 2011، غيابيا، بالسجن 10 سنوات ضد وزير المالية في عهد مبارك يوسف بطرس غالي.

كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألماني هيلموت جينجبلث، الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية.

وطعن نظيف والعادلي على الحكم وتمت إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة، كما تمت إعادة محاكمة المتهم الرابع جينجلث وقضت المحكمة ببراءته في 2017.

وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهم يوسف بطرس غالي أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وأدى ذلك لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.