وكالة: اعتقال 3 أفراد بقضية تسميم الطالبات في إيران

وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر أمني وصفته بالمطلع قوله، إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بحالات التسمم التي تعرَّض لها عدد من طلاب المدارس في إيران"، مضيفة أن "عمليات الاعتقال تمت يوم أمس".

ورجح المصدر الأمني الذي لم يكشف عن هويته "أن تكون هناك شبكات" وصفها بـ"التخريبية والمنافقة" تستهدف المدارس في إيران.