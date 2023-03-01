وكالة: اعتقال 3 أفراد بقضية تسميم الطالبات في إيران
أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، باعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بحالات التسمم التي تعرَّض لها عدد من الطالبات والطلاب في المدارس الإيرانية أخيرًا.
وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر أمني وصفته بالمطلع قوله، إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بحالات التسمم التي تعرَّض لها عدد من طلاب المدارس في إيران"، مضيفة أن "عمليات الاعتقال تمت يوم أمس".
ورجح المصدر الأمني الذي لم يكشف عن هويته "أن تكون هناك شبكات" وصفها بـ"التخريبية والمنافقة" تستهدف المدارس في إيران.
ومع انتشار أزمة تسمم التلميذات الإيرانيات في مدن مختلفة، أفادت وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء، بحدوث حالات تسمم متزامنة في مدرستين بطهران.
وقالت صحيفة "ِشرق" الإيرانية، "أصيب 35 طالبة في ثانوية الخيام للبنات بالتسمم، وبحسب أحد أولياء أمور طالبات مدرسة "راه زينب"، فإن "جميع طلاب فصل واحد" في هذه المدرسة أصيبوا بالتسمم.
وبحسب قوله، نتيجة لهذا التسمم، "نام جميع الأطفال في هذا الفصل فجأة وأخذت قوات الطوارئ عدة طلاب إلى المستشفى.
وفي سياق متصل، كشف تقرير استقصائي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 830 شخصًا قد أصيبوا بالتسمم في المدارس في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن "ما لا يقل عن 830 شخصًا قد أصيبوا بالتسمم في المدارس في الأشهر الثلاثة الماضية، اثنان منهم مدرسان وأكثر من 650 طالبة والباقي من الذكور".
وأضاف التقرير أن "هذا الرقم للمصابين بالتسمم حتى يوم الأحد الماضي ويمكن أن يكون أكثر من ذلك بكثير".
من جانبه، أكد وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، أن "سمًّا خفيفًا جدًّا تسبب في تسمم خفيف لدى الطلاب"، مضيفًا "ليس لوزارة الصحة أن تحقق من مصدر السم وليس من مسؤوليتنا التصريح بأنه متعمد".
ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نُقل مئات الطلاب في مدارس في مدن مختلفة، بما في ذلك مدينة قم إلى المستشفى بسبب مضاعفات، مثل: مشاكل التنفس، وخفقان القلب، والخدر.