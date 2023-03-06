السعودية.. الاستئناف تؤيد حكم "القتل تعزيرا" بحق قاتل بندر القرهدي

وكان المتهم اعترض الأسبوع الماضي على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، بقتله تعزيرًا.

وتصدرت حادثة مقتل الشاب بندر القرهدي "حرقًا" داخل سيارته في السعودية، حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

ووقعت هذه الحادثة المأساوية في محافظة جدة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وأثارت تعاطفاً كبيراً، إذ أقدم الجاني على إشعال النار بسيارة المجني عليه؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بحروق بالغة.

وقال مستخدمون، إن الشاب الذي فارق الحياة كابتن طيار، ويُدعى بندر طه القرهدي.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، حيث ظهر وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة "أنا شسويت؟"، فيما كانت النيران تلتهم جسده، ليفارق الحياة على إثرها.

وتم القبض على الجاني بعد وقت قليل من حدوث الجريمة، وتبين أنه مواطن سعودي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد البيان الرسمي للأمن العام أن الجاني أشعل النيران بسيارة المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، آنذاك، إن "المجني عليه مواطن في الأربعينيات من عمره، وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية، وتم إشعال النار في سيارته التي كان يتواجد بداخلها باستخدام مادة البنزين، وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل أربعة أشخاص بسبب خلافات شخصية فيما بينهم".