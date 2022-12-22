"جامعة الأحفاد" السودانية تثير الجدل بقرار منع المخدرات والكحول

وضعت "جامعة الأحفاد الخاصة للبنات" في السودان، ضوابط جديدة لطالباتها، من بينها منع تعاطي السجائر والكحول والمخدرات، ما أثار الجدل حول ما إذا كانت هذه الممنوعات رائجة "أصلا" داخل الجامعة.

وجامعة الأحفاد مختصة بالتعليم النسوي، وهي امتداد لمدرسة خاصة لتعليم المرأة أسسها في العام 1907 الشيخ بابكر بدري، الذي يُعرف كرائد لتعليم المرأة في السودان.

كما نشرت جامعة الأحفاد ضوابط أخرى تُلزم الطالبات بارتداء الزي المحتشم الساتر، وعدم الاستعمال المخل لمواد الزينة والتجميل داخل الحرم الجامعي.