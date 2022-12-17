سوري يعذب ابنه بقسوة حتى الموت

قالت وزارة الداخلية السورية، إن أجهزة الأمن التابعة لها ألقت القبض على مواطن قام بقتل ابنه بعد الإقدام على ضربه حتى الموت.

وذكرت الوزارة، في بيان لها عبر فيسبوك، إن "مركز الأمن الجنائي في إزرع في درعا تلقى بلاغاً بدخول قاصر من مواليد 2005 مفارقاً الحياة إلى مشفى ازرع الوطني بعد تعرضه لعدة كدمات في جميع أنحاء جسمه ورض في الجمجمة من الجهة القفوية أدت إلى وفاته".

وأضاف البيان أنه "من خلال التحقيق والمتابعة تبين أن الفاعل هو والد المتوفى، وتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على ضرب ولده وتعذيبه بسبب خلافات عائلية".