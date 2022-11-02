محكمة كويتية تقضي بإعدام تاجر مخدرات إيراني

قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأربعاء، بإعدام وافد إيراني الجنسية عقب إدانته بتجارة المخدرات المحظورة في البلد الخليجي الذي سبق أن أحبطت أجهزته الأمنية محاولات مهربين إدخال كميات من هذه المواد إلى الداخل.

وأدانت المحكمة بحكمها الأولي المتهم وقضت بإعدامه شنقاً لجلبه مخدرات إلى الكويت عن طريق البحر، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، فيما لا يزال أمام المتهم درجتا تقاضٍ ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقه.

وأكدت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصدر وصفته بـ "المطلع" قوله إن "هذا رابع حكم إعدام يصدر خلال شهر بحق متهمين بتجارة المخدرات بينهم مواطن كويتي".

وتتصدر أخبار ضبط متعاطي المخدرات ومروجيها والمتاجرين فيها الصحف المحلية بين الحين والآخر، حيث تمكنت السلطات المعنية في الآونة الأخيرة من ضبط عشرات التجار.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تَصدر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد، وسبق أن نُفذت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقاً للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم، منها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.