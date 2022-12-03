محاكمة يميني متطرف أمريكي كشفت طرق استغلال التضليل الإعلامي لكسب المال

وجمع جونز الذي عاد إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع، عندما أعلن مغني الراب كانييه ويست إعجابه بأدولف هتلر في برنامجه، ثروة بحسب خبراء من خلال الجمع بنجاح بين نظريات مؤامرة وبضائع ومكملات غذائية يبيعها في متجره "انفو وورز".

وروج جونز لمكملات حيوية للذكور ومعززات لهرمون التستوستيرون وهو يؤكد في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على تخنيث الرجال أو تحويلهم إلى مثليين باستخدام مواد كيميائية ملوثة.

واتهم الحكومة بأنها وضعت عمدا الفلورايد في مياه الشرب بينما يبيع متجره معجون أسنان خاليا من الفلورايد.

وقال إن جمهوره يستطيع النجاة من سيناريوهات يوم القيامة المختلفة عبر شراء منتجات أخرى يمكن أن يوفرها متجره مثل طعام قابل للتخزين ودروع واقية للجسم وحتى مكونات بنادق يدوية الصنع.

إفلاس

ويملك جونز ثروة لا يُعرف حجمها، لكن خبيرا اقتصاديا في الطب الشرعي قال خلال المحاكمة في تكساس إن الثروة الصافية التي جمعتها شركته و"فري سيستم سبيتش"، الشركة الأم لموقعه، تتراوح بين 135 مليون دولار و270 مليونا.

وعندما دان المحاكمات التي اعتبرها اعتداء على حرية التعبير، قال جونز إن لديه القليل من المال لدفع التعويضات وناشد جمهوره مرارا التبرع بأموال.

وقال "مركز قانون الفقر الجنوبي" غير الربحي في أيار/ مايو، إنه أثناء مواجهته قضايا التشهير، أرسل متبرع مجهول مبلغا من العملة المشفرة بيتكوين لشركة جونز بقيمة 8 ملايين دولار.

وأعلن جونز هذا الأسبوع إفلاسه في ولايته تكساس، مؤكدا أن التزاماته تجاوزت أصوله التي كانت تتراوح بين مليون و10 ملايين دولار.

وأعلنت شركة "إنفو-وورز" إفلاسها في نيسان/ أبريل بينما قدمت "فري سبيتش سيستمز" طلبا بوضعها تحت قانون الإفلاس في تموز/ يوليو.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي، أن جونز حول ملايين الدولارات من "فري سبيتش سيستمز" إلى شركات يسيطر عليها هو أو أفراد عائلته، مشيرة إلى أنها استندت إلى سجلات مالية.

وقالت أسر ضحايا مجزرة ساندي هوك في نيوتاون بولاية كونيتيكت، إن جونز يحاول إخفاء ثروته لتجنب دفع تعويضات.

وحكمت هيئة محلفين في ولاية كونيتيكت في تشرين الأول/ أكتوبر، بـ965 مليون دولار لأقارب 8 من ضحايا ساندي هوك وموظف في مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأصدر قاض في وقت لاحق حكما على جونز بدفع مبلغ إضافي قدره 473 مليون دولار كتعويضات عقابية.

وفي محاكمة منفصلة، أمرت هيئة محلفين في تكساس جونز بدفع حوالى 50 مليون دولار كتعويض لزوجين قُتل ابنهما البالغ من العمر 6 سنوات في إطلاق النار في المدرسة.

ورفضت الشركة الأم وجونز نفسه الإدلاء بأي تعليق.

"دمروا الجميع"

تقول عائلات ضحايا إطلاق النار في المدرسة إنها واجهت مضايقات وتهديدات لسنوات من مؤيدين لجونز، بما في ذلك ظهور غرباء في منازلها لمواجهتها وإساءات على الإنترنت.

حتى إن بعضها تحدث عن تهديدات بالاغتصاب والقتل.

وقال بيل ألدنبر من مكتب التحقيقات الفدرالي في شهادة مؤثرة خلال المحاكمة في كونيتيكت في أيلول/سبتمبر "قُتل أطفالهم. رأيت ذلك بنفسي".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص (جونز وشركته) كسبوا الملايين والملايين. دمروا الجميع ولا يهتمون".

وكشفت بيانات مبيعات "انفو وورز"، زيادة كبيرة في المبيعات بعد أن نشر جونز كذبة جديدة حول إطلاق النار على المدرسة.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر 2014 عندما قال كذباً إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي أظهر أنه "لم يمت أحد في 2012 في ساندي هوك"، ارتفعت العائدات اليومية لموقعه إلى أكثر من 230 ألف دولار، حسب بيانات نشرها موقع هافنغتون بوست.

وفي اليوم السابق وقبل أن يروج لهذا الادعاء، لم يحقق الموقع سوى 48 ألف دولار.

وهذا يؤكد، برأي الخبراء، الحافز المالي لمنشئي المحتوى لنشر مواد تآمرية يمكن أن تنتشر بسرعة.

وقال روجرز إن "المشكلة الأساسية أكبر من جونز وهي في الحقيقة نموذج العمل نفسه وعوامله الخارجية السامة".

وأضاف أن "هذا يخلق عالما كاملا من أليكس جونز يثير استقطابا في الخطاب العام ويزرع الخوف والغضب من أجل زيادة عدد النقرات وجمع المال".

وتابع: "ما لم يتغير هذا، سننتقل ببساطة من أليكس جونز إلى النموذج التالي ولن يتغير الكثير".