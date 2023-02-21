السعودية.. تفاصيل مقتل معتمرَين جزائريين في مكة المكرمة
جريمة القتل وقعت إثر شجار حصل بين المعتمرين الثلاثة بفندق سيريجي بمكة المكرمة، فيما تم توقيف الجاني داخل الحرم من قبل الأمن السعودي.
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن جزائري أقدم على قتل اثنين من مواطني بلاده خلال زيارتهما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.
وأفادت شرطة مكة المكرمة، في بيان، بأنها "ألقت القبض يوم الاثنين، على زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق؛ ما أدى إلى وفاتهما وهرب الجاني من مسرح الجريمة".
وأضافت الشرطة أنه "جرى توقيف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
وكانت صحيفة "النهار" المحلية ذكرت أن معتمرًا جزائريًّا أقدم ،يوم الإثنين، على قتل اثنين من مواطنيه داخل مقر إقامتهما في السعودية.
وأشارت إلى أن الجريمة وقعت إثر شجار حصل بين المعتمرين الثلاثة بفندق سيريجي بمكة المكرمة، والذي انتهى بجريمة قتل، حيث تم توقيف الجاني داخل الحرم من قبل الأمن السعودي.