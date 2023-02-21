السعودية.. تفاصيل مقتل معتمرَين جزائريين في مكة المكرمة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن جزائري أقدم على قتل اثنين من مواطني بلاده خلال زيارتهما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وأفادت شرطة مكة المكرمة، في بيان، بأنها "ألقت القبض يوم الاثنين، على زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق؛ ما أدى إلى وفاتهما وهرب الجاني من مسرح الجريمة".

وأضافت الشرطة أنه "جرى توقيف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".