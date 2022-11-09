الكويت.. السجن 3 أعوام لمتهم انتحل صفة أمير خليجي

ولم يبين الحساب الإخباري إن كان هذا الحكم نهائيا أم أنه قابل للاستئناف، كما لم يتضح اسم وجنسية الأمير الذي انتحل المتهم شخصيته.

وتتصدر جرائم النصب والكشف عنها من قبل السلطات الكويتية الصحف المحلية بين الحين والآخر، وتبذل السلطات الأمنية الكويتية جهوداً مكثفة لمتابعة كافة البلاغات وضبط المتهمين بمختلف القضايا وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت إدانته.

في آب/ أغسطس العام 2021، قضت إحدى محاكم الكويت بحبس مواطن عُرف إعلامياً بـ "نصاب سناب شات" لمدة سنة، بتهمة النصب والاحتيال على فتاة وإيهامها بالزواج بعد أن ادعى أنه شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد.

ومن أغرب قضايا النصب التي تم الكشف عنها، قضية شاب عشريني عُرف إعلامياً بـ "السجين النصاب"، تم اكتشاف أمره في شهر آب/ أغسطس 2019، حيث مارس أعمال النصب من داخل سجنه بعد انتحاله صفة شيخ من الأسرة الحاكمة.

وحقق هذا الشاب بجرائمه الملايين واستطاع أن يستدرج ضحاياه، بينهم شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير، وكان يدير عملياته من داخل الزنزانة، وبمساعدة آخرين موجودين خارج السجن.