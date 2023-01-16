اعتقال زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو

ألقت قوات الشرطة القبض على أخطر المطلوبين بين زعماء المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو في مستشفى خاص بصقلية، اليوم الإثنين، حيث كان يتلقى العلاج من مرض السرطان.

وتوارى دينارو عن الأنظار منذ عام 1993 وحُكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة لضلوعه في جريمة قتل المدعيْن العامين اللذين كانا يلاحقان المافيا، جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو عام 1992، وهو ما تسبب في صدمة للأمة وأدى إلى حملة أمنية ومداهمات ضد مافيا صقلية (كوزا نوسترا).

واقتاد شرطيان يرتديان الزي الرسمي دينارو (60 عاما) بعيدا عن مستشفى "لا مادالينا" في باليرمو ووضعاه في حافلة صغيرة سوداء كانت في الانتظار.