أعطت والدتها المصابة بالخرف مسدسا لقتل نفسها

تواجه امرأة أمريكية من ولاية أوكلاهوما تهمة القتل العمد، بعد أن أقنعت والدتها المسنة بالانتحار في سبتمبر الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتبين خلال التحقيقات المطولة أن "جايدي واتس" (44 عانا) أعطت والدتها التي تبلغ من العمر 72 عاما، والمصابة بالخرف، سلاحا ناريا لقتل نفسها في دار لرعاية المسنين.

وحصلت الشرطة على فيديو من كاميرا مثبتة داخل الغرفة، أظهر الابنة وهي توبخ والدتها لفظيا، حيث وصفتها بالطفلة الصغيرة وهددتها قائلة "خذي حبوبك.. اختنقي وموتي".

ولاحقا غادرت جايدي الغرفة وعادت وبحوزتها مسدس، موضحة لوالدتها كيفية إزالة السلاح الناري من الحافظة. وخرجت من الغرفة مرة أخرى لتعود بآلة مثقاب، مهددة والدتها بحبسها داخل الغرفة، فحملت الأم المسدس وأطلقت رصاصتين وقتلت نفسها.