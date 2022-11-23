دبي.. شهر سجن وغرامة 155 ألف دولار لمقيم استولى على مبلغ حوّل إليه بالخطأ

أدانت محكمة إماراتية، آسيويًا بالسجن شهرًا وغرامة تقدر بنحو 155 ألف دولار، بعد استيلائه على أموال حوّلت إلى حسابه البنكي بالخطأ، وفق ما أوردت تقارير محلية.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن مقيما آسيويا في دبي "فوجىء بأن حسابه البنكي تضاعف بشكل مفاجئ، وحوّل إليه مبلغ 570 ألفاً و922 درهماً (نحو 155 ألف دولار) بالخطأ".

وأضافت الصحيفة أنه "بدلاً من الاستجابة لمطالبة البنك برد المبلغ المحوّل إليه، أصرّ المقيم على الاستيلاء عليه، وسارع إلى الإنفاق منه على متأخرات لديه، ما دفع الشركة المجني عليها صاحبة المال إلى تحرير بلاغ ضده".

وحسب بيانات الدعوى، فإن موظفا تابعا لإحدى الشركات "قام بتحويل المبلغ المذكور لحساب بنكي مشابه لحساب شركة أخرى تتعامل مع المؤسسة المجني عليها، على سبيل الخطأ دون التأكد بدقة من بيانات الحساب".

وأشارت البيانات إلى أن "الشركة حاولت تدارك الخطأ من خلال مراسلة البنك الذي قامت بتحويل المبلغ من خلاله، لمخاطبة البنك المرسل إليه، وجاء الرد صادماً من الأخير".

وذكرت أن "البنك المستقبل أفاد بأن صاحب الحساب يرفض التعاون معهم ورد النقود، فتم تسجيل الواقعة لدى الشرطة، لضمان حقوق الشركة".

"وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة اعترف بما نسب إليه، وشرح بأنه فوجئ بإيداع المبلغ في حسابه البنكي، فأنفق منه 52 ألف درهم لسداد دفعات إيجار، وبعض المستحقات المتأخرة عليه"، وفق "الإمارات اليوم".

وأشارت إلى أنه بمثوله أمام محكمة الجزاء في دبي وسؤاله عن تهمة "الاستيلاء بنيّة التملك على مال مملوك للغير" المسندة إليه، "اعترف بالاستيلاء على الأموال وطلب أجلاً للتسوية مع الشركة، فمنحته المحكمة مهلة لذلك، لكنه لم يلتزم بها، ومن ثم قضت بإدانته، وحكمت عليه بالحبس شهراً، وتغريمه 570 ألفاً و922 درهماً".