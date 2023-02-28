أمريكا تطلب من المكسيك تسليمها ابن "إل تشابو"

قدمت السفارة الأمريكية في مكسيكو، طلبا من المكسيك لتسليمها ابن بارون المخدّرات خواكين "إل تشابو" غوسمان، أوفيديو غوسمان، الذي أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

وقال مصدر مكسيكي مسؤول في تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس، قدّمت إلى وزارة الخارجية المكسيكية ومكتب المدّعي العام ملفّاً يتضمّن تفاصيل التّهم الموجّهة إلى أوفيديو غوسمان الذي خلف مع أشقائه الثلاثة والدهم في زعامة كارتيل المخدرات.

وأوفيديو غوسمان الملقّب "إل راتون" هو ابن مؤسّس كارتيل "سينالوا" خواكين "إل تشابو" غوسمان الذي يمضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتّحدة.