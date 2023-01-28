أمريكا.. فيديو يوثق اعتداء الشرطة على رجل أسود قبل وفاته

وقالت والدة القتيل إن ابنها كان على بعد حوالي 80 مترًا فقط من المنزل عندما تعرض للضرب.

وشوهدت محفة (نقالة) تصل بعد 19 دقيقة من وصول أول أفراد طواقم الطوارئ الطبية إلى مكان الواقعة.

وكان قد تم فصل الضباط بالفعل من إدارة الشرطة، في 20 كانون الثاني/يناير، بعد اعتدائهم على نيكولاس، في السابع من يناير، بزعم ارتكابه مخالفة مرورية.

وتوفي نيكولاس متأثرًا بإصاباته بعد 3 أيام في المستشفى.

ومع ظهور التسجيل المصور وبثه عبر وسائل الإعلام، مساء الجمعة، تجمعت مجموعة من المتظاهرين في ممفيس وهم يهتفون: "لا عدالة .. لا سلام".

وسار عشرات المتظاهرين على طول الطريق السريع 55 وأغلقوا حركة المرور بالقرب من جسر على نهر المسيسبي إلى أركنسو.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "غاضب.. ويتألم بشدة" بعد مشاهدة التسجيل المصور.