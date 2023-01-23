مصر.. رفض دعوى قضائية بحق ساويرس تطالبه بضرائب قيمتها 7 مليارات جنيه

قضى مجلس الدولة المصري برفض دعوى حكومية مقامة من قبل وزير المالية بحق رجل الأعمال نجيب ساويرس تطالبه فيها الحكومة ممثلة في هيئة الضرائب بـ7 مليارات و100 مليون جنيه ضرائب مستحقة عن صفقة بيع مع شركة "لافارج" الفرنسية في 2007.

وأصدرت الدائرة 26 ضرائب في مجلس الدولة حكمها برفض الدعوى المقامة من مصلحة الضرائب ضد شركة "أوراسكوم" الخاصة بساويرس، الذي باعها على شكل أسهم لوجود مبلغ مستحق للمصلحة على قرار البيع يقدر بــ7 مليارات و100 مليون جنيه، قيمة ضريبية مستحقة منذ 2007 وحتى 2010، حيث قضت بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا.