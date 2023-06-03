الكويت.. ضبط حكم كرة يدير شبكة لشراء أصوات الناخبين
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت، عن ضبط شبكة تتكون من شخصين يعملان كسماسرة لشراء أصوات لصالح 3 مرشحين يخوضون غمار انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023.
وكشفت مصادر محلية ليومية "القبس"، أن أحد الشخصين يعمل حكم كرة ضُبطت بحوزته مبالغ مالية لغرض شراء أصوات ناخبين، واعترف خلال التحقيقات بأنه يعمل لمصلحة المرشحين الثلاثة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، عن ضبط شخصين يعملان كسماسرة ووسطاء لشراء الأصوات لصالح 3 مرشحين في الدائرة الأولى والثانية والرابعة.
وأوضحت الوزارة، أن المتهمَين كانا بصدد عقد صفقات لتبادل كشوفات الناخبين، وتبادل قواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.
وأشارت إلى أنه عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية، وكشوفات خاصة بالناخبين، وجارية إحالتهم إلى النيابة العامة.
ويتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع، في السادس من حزيران/يونيو المقبل، لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية خلال أقل من 9 أشهر بعد الانتخابات التي أُجريت، في 29 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وقضت المحكمة الدستورية ببطلانها.