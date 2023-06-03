الكويت.. ضبط حكم كرة يدير شبكة لشراء أصوات الناخبين

وأوضحت الوزارة، أن المتهمَين كانا بصدد عقد صفقات لتبادل كشوفات الناخبين، وتبادل قواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.

وأشارت إلى أنه عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية، وكشوفات خاصة بالناخبين، وجارية إحالتهم إلى النيابة العامة.

ويتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع، في السادس من حزيران/يونيو المقبل، لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية خلال أقل من 9 أشهر بعد الانتخابات التي أُجريت، في 29 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وقضت المحكمة الدستورية ببطلانها.