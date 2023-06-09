ترامب يطلب محاكمة جديدة في قضية الاعتداء الجنسي على جين كارول

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إجراء محاكمة جديدة في الدعوى المدنية التي رفعتها عليه الكاتبة إي. جين كارول، وأدانته فيها هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي، بالاعتداء الجنسي والتشهير وحكمت لها بتعويض قدره خمسة ملايين دولار.

ووصف محامو ترامب، في وثيقة مقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية، التعويض البالغ مليوني دولار والذي قررته هيئة المحلفين للشق المتعلق بالاعتداء الجنسي بأنه "مبالغ فيه"، لأن الهيئة خلصت إلى أن كارول لم تتعرض للاغتصاب وأن السلوك الذي زعمت أنها تعرضت له لم يثبت أنه سبب لها أي ضرر نفسي.

وأضافوا أن التعويض البالغ 2.7 مليون دولار في قضية التشهير "استند إلى مجرد تكهنات".