السجن 15 عامًا لكويتيين اختلسا أموالًا مخصصة لعلاج مواطنة بعد وفاتها

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن "شخصاً ادعى أنه يعمل في المكتب الصحي في فرانكفورت، وسهل للمواطنين الحصول على المبالغ المخصصة لعلاج المواطنة والبالغة 170 ألف دينار، ورغم وفاتها، صرفت المبالغ للشخصين".

وأشارت المحكمة إلى أن "المكتب الصحي تراخى في استرداد أموال علاج المريضة بعد وفاتها، رغم إرسال المستشفى الذي تتعالج به كتاباً لوزارة الصحة في العام 2016 يفيد بأنها توفيت".

وحذرت المحكمة في حيثيات حكمها من أن "المال العام أضحى معرضاً للنهب من قبل ضعاف النفوس بسبب ضعف الرقابة والتراخي في حمايته"، بحسب المصدر ذاته.