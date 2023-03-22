الكويت.. شقيق مبارك الرشيدي يؤكد وجود "دم وقيء" في سيارته

شارك عبدالرحمن علي الرشيدي، شقيق المفقود مبارك علي الرشيدي، والذي عرف إعلاميا بـ"مفقود كبد"، تفاصيلا عن اختفائه.

وطالب عبدالرحمن خلال لقاء إعلامي مع "جريدتكم"، وزير الداخلية الكويتي طلال الخالد، بمساعدتهم في سرعة التوصل إلى ملابسات اختفاء شقيقه مبارك، بعد مرور 9 أيام على ذلك.

وأكد أنهم "يريدون أي معلومات عنه سواء كان حيا أو ميتا".

وقال إن آخر تواصل كان بين شقيقه مبارك وزوجته وذلك في الساعرة العاشرة ليلا، لافتا إلى أنهم فقدوه بعدها.

وأضاف أنهم عثروا على اتصال آخر لشقيقه مع صديق له، لكن حين سألوه قال لهم إن آخر تواصل كان بينهما عند منتصف الليل، مؤكدا أنه تبين لاحقا أن صديقه كان موجودا في الخامسة فجرا في كبد.