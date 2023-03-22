الكويت.. شقيق مبارك الرشيدي يؤكد وجود "دم وقيء" في سيارته
شارك عبدالرحمن علي الرشيدي، شقيق المفقود مبارك علي الرشيدي، والذي عرف إعلاميا بـ"مفقود كبد"، تفاصيلا عن اختفائه.
وطالب عبدالرحمن خلال لقاء إعلامي مع "جريدتكم"، وزير الداخلية الكويتي طلال الخالد، بمساعدتهم في سرعة التوصل إلى ملابسات اختفاء شقيقه مبارك، بعد مرور 9 أيام على ذلك.
وأكد أنهم "يريدون أي معلومات عنه سواء كان حيا أو ميتا".
وقال إن آخر تواصل كان بين شقيقه مبارك وزوجته وذلك في الساعرة العاشرة ليلا، لافتا إلى أنهم فقدوه بعدها.
وأضاف أنهم عثروا على اتصال آخر لشقيقه مع صديق له، لكن حين سألوه قال لهم إن آخر تواصل كان بينهما عند منتصف الليل، مؤكدا أنه تبين لاحقا أن صديقه كان موجودا في الخامسة فجرا في كبد.
وأوضح أن شقيقه مبارك الرشيدي والصديق المعني، شركاء في العمل، إذ لديهم مشروعا يتعلق بالأغنام والبط، لافتا إلى "تضارب أقوال الصديق عن اختفاء شقيقه".
وأشار إلى أنه بعد العثور على سيارة شقيقه "وانيت" تبين من قبل رجال الأمن أن هناك "دماء"، كما أن هناك آثار "قيء وعرق وبصمات تعود لمبارك"، مشددا على ضرورة حصولهم على التقرير الجنائي في أقرب وقت.
وكشف عبدالرحمن الرشيدي أن "هناك شخصا مشتبها به في قضية اختفاء شقيقه، وهو الآن محتجز لدى الشرطة وجار التحقيق معه"، مبينا أنه لا يعرف أي تفاصيل عن هذا الشخص وسبب احتجازه إلى حد اللحظة دون أي معلومات.
وشغلت واقعة اختفاء مبارك علي الرشيدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ نحو 9 أيام.
وأكدت "الداخلية" استمرار الجهود في البحث عن مبارك الرشيدي، لافتة إلى استنفار الطيران الذي شارك كذلك في عمليات البحث في منطقة كبد.
وتم العثور لاحقا على سيارة مبارك علي الرشيدي متوقفة في منطقة كبد من قبل فريق من المتطوعين.