سوريا.. حملة لفضح تجار المخدرات في الرقة عبر مواقع التواصل

ونقل المرصد عن الناشط "أ.أ" قوله، إن "ازدياد معدل الجريمة والقتل والسرقة والخطف ماهي إلا انعكاسات لرواج وتفشي المخدرات وبيعها علناً في أحياء وأسواق المدينة".

وعزا الناشط استفحال تلك الظاهرة في المدنية، إلى غياب أي رادع أو حسيب ورقيب باستثناء حملات لقوى الأمن الداخلي واعتقال على الحواجز وبعض البؤر.

وقال، إن "الانحلال الأخلاقي الحاصل وتحول الرقة لمدينة (الكيف والخطف والقتل) سببه غياب مطلق للسلطة القضائية والقانون الرادع الذي جعل من تجار المخدرات ومروجيها (شيوخ كار)، ولم يبق سوى افتتاح نقابة لهم واعتبارهم من منظمات المجتمع المدني".

ودشنت صفحة "الرقة – شاهد عيان" الحملة من خلال نشر صور ومقاطع لأبرز تجار المخدرات في المدينة كاشفة عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، داعية الأهالي إلى المساعدة بالكشف عن بقية التجار.