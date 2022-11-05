الكويت.. غموض قضية جثة مستوصف صباح الأحمد يثير جدلًا

أثارت معلومات تداولها ناشطون ووسائل إعلام محلية في دولة الكويت، عن العثور على جثة مواطنة أمام مستوصف صباح الأحمد وملابسات وفاتها، جدلًا بين مواطنين.

وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت، أمس الجمعة، معلومات بشأن عثور الجهات الأمنية على جثة مواطنة ملقاة عند باب الطوارئ المخصص لمستوصف منطقة صباح الأحمد.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصدر أمني قوله إن بلاغًا ورد إلى رجال الأمن بشأن الواقعة وتم إخطار النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن الجثة تعود لمواطنة، فيما تم فتح تحقيق بشأن ملابسات الواقعة بعد تسجيل قضية شبهة جنائية.

فيما كشف الناشط المعروف عبدالعزيز اليحيى في حينها من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" المزيد من التفاصيل، حيث أوضح أن عاملًا من المستوصف اتصل بالجهات الأمنية، في الساعة 12 ليلًا من اليوم الجمعة، وأبلغهم بوجود الجثة، مضيفًا أن هناك آثار إصابات على الوجه.