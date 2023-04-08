30 سنة سجن لامرأة "مثلية" قتلت "زوجتها" تنفيذًا لتعليمات مشعوذة

وقُتلت سيلفيا، وهي موظفة في متجر وأم لطفلين، في 23 آذار/مارس 2019 في مرآب المبنى الذي كانت تقيم فيه بباريس، وعُثر على جثتها في غابة بضواحي العاصمة الفرنسية.

وكانت سيلفيا أبدت رغبتها في الانفصال عن كريستي دوبين منتصف عام 2018 بعد أربع سنوات من الزواج، وبدأت علاقة عاطفية جديدة.

في 13 شباط/فبراير 2019، وقّعت على موافقة على أن تتبنى كريستي دوبين الطفلين التوأمين اللذين أنجبتهما عام 2013. ولكن كان أمامها شهران للتراجع.

وصباح الجمعة، قبل التئام هيئة المحكمة للتداول، طلبت كريستي دوبين "الغفران من جميع أفراد الأسرة"، مؤكدة أنها "نادمة على ما حصل".

كذلك حُكم على سابرينا مورو التي كانت على علاقة عاطفية بكريستي دوبين وقت حصول الجريمة، بالسجن 18 عاماً، وعلى إيفين ويبستر، وهو صديق لها من أصل هاييتي، بالسجن 25 عاما.

وكانت سابرينا مورو الوحيدة التي أقرّت باستمرار بأن الثلاثي استدرج الضحية إلى مرآب المبنى "بهدف قتلها".