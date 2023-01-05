شاب يقتل حبيبته وسائق أجرة ويستولي على حساباتهما البنكية

وأقر يونغ بارتكابه جريمة قتل أخرى كذلك في إطار التحقيق معه، إذ اعترف بقتله صديقته السابقة وهي خمسينية في أغسطس/ آب من عام 2022 وترك جثتها على ضفة نهر.

وظهر لي أمام الصحفيين في أثناء نقله من قسم الشرطة إلى النيابة العامة، حيث قال بعد سؤال فيما إذا كان هناك ما يود أن يقوله للضحيتين، "أنا آسف". وأضاف "أنا آسف على جرائم القتل"، وغطى وجهه تمامًا بقناع للوجه وغطاء الرأس.

ولم يتم الكشف عن الكيفية التي أقدم فيها لي كي يونغ على قتل ضحيتيه.