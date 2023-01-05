شاب يقتل حبيبته وسائق أجرة ويستولي على حساباتهما البنكية
أقدم شاب من كوريا الجنوبية على ارتكاب جريمتي قتل قبل أن يقوم بالاستيلاء على حسابات ضحيتيه البنكية.
ووجهت الجهات الأمنية بضع تهم للقاتل لي كي يونغ، البالغ من العمر 31 سنة، منها السطو والقتل وإخفاء الجثث والسرقة والاحتيال وانتهاك قوانين الائتمان.
ولم يكتف لي كي يونغ بذلك بل قام بخداع ضحيتيه وحصل على نحو 70 مليون وون (54,893 دولارا) باستخدام بطاقتيهما الائتمانيتين أو أخذ قروض بأسمائهما بعد وفاتهما.
ووفق وكالة يونهاب للأنباء، فإن يونغ قتل سائق أجرة في الستينيات من عمره في الـ20 من ديسمبر/كانون الثاني 2022، وأخفى جثته لاحقًا في خزانه ملابس، وذلك بعدما استدرجه لبيته بحجة تعويضه عن حادث تصادم وقع بسبب قيادة يونغ تحت تأثير الكحول.
وأقر يونغ بارتكابه جريمة قتل أخرى كذلك في إطار التحقيق معه، إذ اعترف بقتله صديقته السابقة وهي خمسينية في أغسطس/ آب من عام 2022 وترك جثتها على ضفة نهر.
وظهر لي أمام الصحفيين في أثناء نقله من قسم الشرطة إلى النيابة العامة، حيث قال بعد سؤال فيما إذا كان هناك ما يود أن يقوله للضحيتين، "أنا آسف". وأضاف "أنا آسف على جرائم القتل"، وغطى وجهه تمامًا بقناع للوجه وغطاء الرأس.
ولم يتم الكشف عن الكيفية التي أقدم فيها لي كي يونغ على قتل ضحيتيه.