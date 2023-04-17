عمال في باكستان يحاصرون صينيًا لإهانته النبي محمد
قال مسؤولون، إن موظفا صينيا اتُّهم بالتجديف في شمال باكستان بعد محاصرة عمال غاضبين لمكتبه واتهامهم له بإهانة النبي محمد (عليه السلام) قبل أن يقتحموا مركزا للشرطة في محاولة للإمساك به.
وقال نصيرالدين خان المسؤول بالشرطة، إنها تدخلت بعد تجمع حشود في مشروع داسو للطاقة الكهرومائية في منطقة كوهستان، بعد ظهر أمس الأحد، مضيفا أن أفراد الشرطة نقلوا الرجل إلى مكان آمن.
وأضاف خان أن المئات تجمعوا مرة أخرى، صباح اليوم الإثنين، واقتحموا مقر الشرطة الرئيسي في المنطقة؛ معتقدين أن الرجل داخل المبنى.
وقال خان، إن المسؤولين نقلوا الرجل إلى منطقة أخرى بطائرة هليكوبتر عسكرية؛ خشية تعرضه لهجوم.
وقال مسؤولون في الشرطة، إن الرجل وجهت إليه اتهامات ويمتنع حتى الآن عن الإدلاء بأي أقوال.
والتجديف جريمة بموجب القانون الباكستاني تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال خان، إن الحشود هاجمت مركز الشرطة بينما كان الضباط يجهزون أوراق الادعاء اليوم، مضيفا أنها تفرقت "بعد الاطلاع على نسخة من القضية مسجلة بتهم التجديف".