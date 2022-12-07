مصر.. تطورات جديدة في قضية "حضانة الإسكندرية"
أمرت النيابة العامة في مصر بحبس مديرة حضانة خاصة بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"تعذيب أطفال حضانة الإسكندرية".
وأثارت الحادثة جدلًا، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت اهتمامًا في وسائل الإعلام.
وبحسب بيان للنيابة العامة مساء الثلاثاء، وجهت اتهامات لمديرة الحضانة بالاعتداء على أطفال ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وجاء قرار الحبس بعد أن انتدبت النيابة العامة خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة؛ ما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.
واستمعت النيابة لشهادة أربعة من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا ديمومة تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا؛ ما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما لحق بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تكرار تعدي المديرة على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولي أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة جوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.
وأوضحت النيابة في بيانها أنها تلقت إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام 2020 عن واقعة مماثلة.
وأفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.
وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفاؤها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.