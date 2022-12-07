مصر.. تطورات جديدة في قضية "حضانة الإسكندرية"

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس مديرة حضانة خاصة بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"تعذيب أطفال حضانة الإسكندرية".

وأثارت الحادثة جدلًا، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت اهتمامًا في وسائل الإعلام.