29 قتيلا خلال اعتقال ابن "إل تشابو" إمبراطور تجارة المخدرات في المكسيك

قال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال، اليوم الجمعة، إن 19 ممن يُشتبه في أنهم أفراد عصابة و10 من أفراد الأمن لقوا حتفهم خلال الأحداث المحيطة باعتقال أوفيديو جوزمان زعيم إحدى عصابات المخدرات المكسيكية في ولاية سينالوا شمال البلاد.

وألقت قوات الأمن المكسيكية أمس الخميس القبض على جوزمان، وهو ابن زعيم عصابة تجارة المخدرات المسجون خواكين "إل تشابو" جوزمان، ما أثار موجة من العنف في أنحاء سينالوا.