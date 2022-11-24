تونس تعيد طفلة وصلت إيطاليا بشكل غير نظامي دون عائلتها

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إعادة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، كانت وصلت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الفائت السواحل الإيطالية في عملية هجرة غير نظامية على متن قارب دون ذويها.

وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان، إن "المندوب العام لحماية الطفولة رافق ظهر اليوم الطفلة في رحلة عودتها من إيطاليا إلى أرض الوطن وتولى تسليمها إلى أسرتها حال وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي".

وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأمّ وبنت أخرى تبلغ من العمر 7 سنوات، فضلا عن الطفلة في رحلة الهجرة التي انطلقت من منطقة صيّادة الساحلية شرق البلاد، لكن الأب سلّم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنته، غير أن القارب أبحر ووصل جزيرة لامبيدوزا.