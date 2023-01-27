تونس.. شاب يقتل عرافا ويدفنه داخل منزله
كشفت السلطات الأمنية في تونس اليوم الجمعة لغز اختفاء شيخ سبعيني، بعدما تمكنت من القبض على شاب اعترف بقتل الرجل بعد الاعتداء عليه بآلة حادة على مستوى الرأس وتعمّد إخفاء جثته، وتمت إحالة المتهم إلى القضاء.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس 2 سامي الصمداحي اليوم الجمعة، إن النيابة العامة عاينت جثّة لشيخ عثر عليها في منزل شاب يقيم في حي "سيدي حسين" غرب العاصمة تونس.
وأوضح الصمداحي بتصريح لتلفزيون "التاسعة" التونسي، أنّ الشاب أقرّ خلال التحقيقات معه بقتل الشيخ البالغ من العمر سبعين عاما، مشيرا إلى أنّه وفق اعترافات الشاب فإنّ خلافا جدّ بينه وبين الضحية الذي يعمل عرّافا، حيث اتّصل الشاب بهذا الرجل وطلب منه إزالة "سحر"، قبل أن يدبّ بينهما خلاف.
وأوضح المصدر القضائي أنّ المتهم اعترف باعتدائه على الرجل الهالك على مستوى الرأس أكثر من مرّة باستعمال آلة حادة ما أدّى إلى وفاته، ولم يكتف القاتل بذلك بل تعمّد شدّ وثاق الجثة ووضعها في برميل وتولّى صبّ مادة الإسمنت والملح عليها ونقلها في مرحلة ثانية إلى غرفة قام بغلق جميع منافذها بالإسمنت ثم قام بتهيئة قبر له داخل نفس الغرفة.
وبدأ التحقيق في القضية بناء على شكوى تلقتها الوحدات الأمنية في المنطقة، من عائلة القتيل، التي أبلغت عن اختفائه منذ أيام، لتتعهّد فرقة مكافحة الإجرام التابعة لإدارة الشرطة العدلية بفتح تحقيقات موسعة والاستماع إلى الشهود وحصر الشبهة في المتّهم بالقتل ومعرفة مكان الجثة.
وتولت الفرق الأمنية مداهمة منزل الشاب الجاني حيث تمّ العثور على الجثة على النحو الذي رواه المتهم عند التحقيق معه.
وتشهد تونس جرائم قتل فظيعة يتم الكشف عن ملابساتها بعد تحقيقات أمنية وقضائية عميقة، حيث تنوّعت أساليب القتل وإخفاء آثار الجريمة، ما دفع نشطاء إلى إطلاق دعوات من أجل تنظيم حوار وطني حول انحرافات السلوك في المجتمع وسبل التصدي للجريمة والوقاية منها.