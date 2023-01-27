تونس.. شاب يقتل عرافا ويدفنه داخل منزله

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس 2 سامي الصمداحي اليوم الجمعة، إن النيابة العامة عاينت جثّة لشيخ عثر عليها في منزل شاب يقيم في حي "سيدي حسين" غرب العاصمة تونس.

وأوضح الصمداحي بتصريح لتلفزيون "التاسعة" التونسي، أنّ الشاب أقرّ خلال التحقيقات معه بقتل الشيخ البالغ من العمر سبعين عاما، مشيرا إلى أنّه وفق اعترافات الشاب فإنّ خلافا جدّ بينه وبين الضحية الذي يعمل عرّافا، حيث اتّصل الشاب بهذا الرجل وطلب منه إزالة "سحر"، قبل أن يدبّ بينهما خلاف.

وأوضح المصدر القضائي أنّ المتهم اعترف باعتدائه على الرجل الهالك على مستوى الرأس أكثر من مرّة باستعمال آلة حادة ما أدّى إلى وفاته، ولم يكتف القاتل بذلك بل تعمّد شدّ وثاق الجثة ووضعها في برميل وتولّى صبّ مادة الإسمنت والملح عليها ونقلها في مرحلة ثانية إلى غرفة قام بغلق جميع منافذها بالإسمنت ثم قام بتهيئة قبر له داخل نفس الغرفة.