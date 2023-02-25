وفاة ضابط كويتي أُصيب بطلق ناري من مسدسه

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة، بأن ضابطًا في وزارة الداخلية الكويتية توفي داخل المستشفى عقب وقت وجيز من نقله إليها، إثر إصابته بطلق ناري من مسدسه داخل منزل عائلته.

وتم إعلان وفاة الضابط عقب نقله من منزل ذويه في منطقة الصباحية موقع الحادثة إلى المستشفى من قِبل شقيقه.