الكويت.. نصف مليون دولار تعويض لورثة نائب توفي بخطأ طبي

ألزمت المحكمة المدنية في الكويت، الإثنين، وزارة الصحة وطبيبين، بتعويض ورثة النائب السابق فلاح الصواغ الذي توفي قبل 6 أعوام إثر خطأ طبي، عقب إجرائه عملية جراحية.

وألزمت المحكمة الوزارة والطبيبين المدانين بتعويض ورثة الراحل بمبلغ 156 ألف دينار كويتي (506 آلاف دولار أمريكي) بعد إدانتهم بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاته، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وقال موكل الورثة المحامي يوسف الحربش بتغريدة عبر حسابه في"تويتر"، إن "المحكمة قضت بتعويض الورثة عقب أن أدانت المحكمة الجزائية الطبيبين بالإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة".

وأكد المحامي الحربش أنه "سيستأنف هذا الحكم للمطالبة بمبلغ تعويض أعلى يقدَر بـ 500 ألف دينار كويتي" (1.6 مليون دولار).