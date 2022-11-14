الكويت.. نصف مليون دولار تعويض لورثة نائب توفي بخطأ طبي
ألزمت المحكمة المدنية في الكويت، الإثنين، وزارة الصحة وطبيبين، بتعويض ورثة النائب السابق فلاح الصواغ الذي توفي قبل 6 أعوام إثر خطأ طبي، عقب إجرائه عملية جراحية.
وألزمت المحكمة الوزارة والطبيبين المدانين بتعويض ورثة الراحل بمبلغ 156 ألف دينار كويتي (506 آلاف دولار أمريكي) بعد إدانتهم بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاته، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وقال موكل الورثة المحامي يوسف الحربش بتغريدة عبر حسابه في"تويتر"، إن "المحكمة قضت بتعويض الورثة عقب أن أدانت المحكمة الجزائية الطبيبين بالإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة".
وأكد المحامي الحربش أنه "سيستأنف هذا الحكم للمطالبة بمبلغ تعويض أعلى يقدَر بـ 500 ألف دينار كويتي" (1.6 مليون دولار).
وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت مطلع عام 2021 بسجن طبيبين أدينا بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة النائب الصواغ.
والطبيبان أحدهما كويتي قضت بسجنه شهرا واحدا مع وقف التنفيذ دون كفالة، والآخر مصري قضت بسجنه لمدة عام.
وكان الصواغ قد توفي في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2016 في مستشفى "البابطين للتجميل والحروق" بالكويت، بعد أن دخل المستشفى لإجراء عملية شفط دهون إلا أنه شعر بألم مفاجئ في الصدر بعد العملية التي أدخل على إثرها إلى العناية المركزة وهناك وافته المنية.
والصواغ، من مواليد 1961، وكان من أهم الشخصيات السياسية والإنسانية بالكويت.
وشهد القطاع الطبي في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عدة أخطاء طبية، نتج عن بعضها وفيات، وتم تشكيل لجان تحقيق فيها، وسط مطالبات دائمة بمحاسبة المقصرين وتشديد العقوبات بحقهم.