مصر.. محامي الضابط المتهم في قضية مستشفى قويسنا: كان يدافع عن أسرته
قال محامي الضابط المصري المتهم بالاعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى "قويسنا" بمحافظة المنوفية، إن موكله كان في حالة دفاع عن أسرته التي منعت من الخروج من المستشفى عقب تخاذل الأطباء في علاج زوجته؛ ما أسفر عن إجهاضها، بحسب قوله.
وقال عبد الحميد الشيخ محامي الضابط مصطفى أشرف، في تصريحات تلفزيونية إن تخاذل المستشفى في علاج زوجة الضابط سبب لها النزيف مدة 3 ساعات دون إسعاف؛ ما عرَّضها للإجهاض بعدما نقلت إلى مستشفى آخر عقب الواقعة.
وكشف الشيخ تفاصيل ما حدث في القضية التي أثارت الرأي العام بالاعتداء على الطاقم الطبي - بحسب روايته - بالقول إن الضابط توجه إلى المستشفى بعدما شاهد استغاثة من شقيقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقول فيها إن زوجته تنزف في مستشفى قويسنا منذ 3 ساعات والأطباء يرفضون إسعافها ومغادرتها للمستشفى للعلاج في مستشفى آخر.
وأضاف "بعد توجه موكلي ،الذي لم يكن موجودًا في أثناء الواقعة من البداية، إلى المستشفى، وجد زوجته وأسرته محتجزين ومقفولا عليهم باب حديدي والأمن يمنع خروجهم، ولم يظهر في واقعة الاعتداء سوى ثوان" نافيًا أنه تعدى على الممرضات بـ"الكرباج".
ونفى محامي الضابط، رواية نقابة التمريض في مصر التي قالت في بيان عقب الواقعة تعرضت إحدى الممرضات للإجهاض بالقول "نريد وضع الأمور في نصابها وأن يعطى كلّ ذي حق حقه، ونكنّ الاحترام والتقدير للطاقم الطبي ولكن مفيش أي ممرضة تعرضت للإجهاض كما نقِل عبر مواقع التواصل".
وقال: بسبب تأخر علاج زوجة موكله، تعرضت مساء السبت، للإجهاض خلال تواجدها في مستشفى آخر، موضحًا "زوجة موكله في المستشفى الآن وأجهضت بسبب الإهمال الطبي، ربنا يعوض عليه في ابنه اللي كان يتمنى يشوفه بقاله سنتين، مين يعوضه سواء وزارة صحة أو غيرها، يعوضه عن اللي هو مستنيه بقاله عمر ومشتاق له".
يشار إلى أن الجيش المصري، أعلن متابعته لواقعة التعدي على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى "قويسنا" بمحافظة المنوفية، وما أثير عن اتهام ضابط طيار في واقعة الاعتداء من قبل أسرة أحد المرضى.
وفي بيان مقتضب بعد إثارة الجدل عن كيفية محاسبة الضابط المتهم، أصدر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، بيانًا بمتابعة التحقيقات.
وتضمن البيان ما نصّه "تتابع القوات المسلحة عن كثب ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي، وتؤكد كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.. وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات".