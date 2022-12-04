مصر.. محامي الضابط المتهم في قضية مستشفى قويسنا: كان يدافع عن أسرته

وقال عبد الحميد الشيخ محامي الضابط مصطفى أشرف، في تصريحات تلفزيونية إن تخاذل المستشفى في علاج زوجة الضابط سبب لها النزيف مدة 3 ساعات دون إسعاف؛ ما عرَّضها للإجهاض بعدما نقلت إلى مستشفى آخر عقب الواقعة.

وكشف الشيخ تفاصيل ما حدث في القضية التي أثارت الرأي العام بالاعتداء على الطاقم الطبي - بحسب روايته - بالقول إن الضابط توجه إلى المستشفى بعدما شاهد استغاثة من شقيقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقول فيها إن زوجته تنزف في مستشفى قويسنا منذ 3 ساعات والأطباء يرفضون إسعافها ومغادرتها للمستشفى للعلاج في مستشفى آخر.

وأضاف "بعد توجه موكلي ،الذي لم يكن موجودًا في أثناء الواقعة من البداية، إلى المستشفى، وجد زوجته وأسرته محتجزين ومقفولا عليهم باب حديدي والأمن يمنع خروجهم، ولم يظهر في واقعة الاعتداء سوى ثوان" نافيًا أنه تعدى على الممرضات بـ"الكرباج".

ونفى محامي الضابط، رواية نقابة التمريض في مصر التي قالت في بيان عقب الواقعة تعرضت إحدى الممرضات للإجهاض بالقول "نريد وضع الأمور في نصابها وأن يعطى كلّ ذي حق حقه، ونكنّ الاحترام والتقدير للطاقم الطبي ولكن مفيش أي ممرضة تعرضت للإجهاض كما نقِل عبر مواقع التواصل".