اعتقال 7 متورطين بجريمة "اغتصاب جماعي" في إقليم كردستان العراق
اعتقلت شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، سبعة أشخاص بتهمة خطف فتاة واغتصابها، ونشر مقطع مصور لها، في واقعة هزت المدينة.
وقالت الشرطة في بيان لها، إنه "بعد ورود شكوى من أحد الأشخاص باختفاء ابنته، بدأت الشرطة تحقيقاتها وتبين أنه بسبب انتشار مقطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، هربت الفتاة من بيت أبيها خوفًا".
وأضافت أن "تحقيقات الشرطة أدت إلى اعتقال متهمين اثنين قاما بنشر مقطع مصور للفتاة، وبعد مدة قصيرة تمكنت الشرطة من العثور على الفتاة الهاربة".
وتابعت: "تبين أنها قد خطفت خلال مدة اختفائها من قبل خمسة متهمين، واحتٌجزت داخل شقة حيث اعتدوا عليها جنسيًا".
وأردفت أن "الشرطة واصلت تحقيقاتها، لتتمكن أخيرًا من إلقاء القبض على المتهمين الخمسة الآخرين، وهم الآن محتجزون بأمر قضائي، والتحقيقات معهم مستمرة بعد إقرارهم بالجرائم المنسوبة اليهم".
ولفتت الشرطة إلى أنه "بعد العثور على الفتاة وبأمر من القاضي، تم إرسالها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوص اللازمة، وقد وجه القاضي بإرسال الفتاة إلى شعبة دار الإيواء في السليمانية".
وأثارت الحادثة غضبًا شعبيًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق المتهمين.