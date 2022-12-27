اعتقال 7 متورطين بجريمة "اغتصاب جماعي" في إقليم كردستان العراق

اعتقلت شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، سبعة أشخاص بتهمة خطف فتاة واغتصابها، ونشر مقطع مصور لها، في واقعة هزت المدينة.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه "بعد ورود شكوى من أحد الأشخاص باختفاء ابنته، بدأت الشرطة تحقيقاتها وتبين أنه بسبب انتشار مقطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، هربت الفتاة من بيت أبيها خوفًا".

وأضافت أن "تحقيقات الشرطة أدت إلى اعتقال متهمين اثنين قاما بنشر مقطع مصور للفتاة، وبعد مدة قصيرة تمكنت الشرطة من العثور على الفتاة الهاربة".

وتابعت: "تبين أنها قد خطفت خلال مدة اختفائها من قبل خمسة متهمين، واحتٌجزت داخل شقة حيث اعتدوا عليها جنسيًا".