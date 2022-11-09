مصرية تقتل طفلها وتلقي جثته في الشارع لسبب صادم

أقدمت سيدة مصرية في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، على التخلص من طفلها البالغ من العمر 3 سنوات وإلقاء جثته وسط الشارع؛ بسبب إنجابه بطريقة غير شرعية وعدم اعتراف والده به.

وفي التفاصيل، تلقت سلطات الأمن في العاصمة المصرية القاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة الطفل ملفوفة بقطعة من القماش وملقاة في الشارع.

وكشفت السلطات أن تحرياتها بينت أن الطفل مجهول الهوية، وأن والدته أنجبته من علاقة غير شرعية وكانت دائمة التعدي عليه.

وأضافت التحريات أن الطفل توفي نتيجة تعدي والدته عليه، لعدم قدرتها على تسجيله بعدما تبرأ والده منه، مشيرة إلى أنها أقدمت على التخلص من جثته عقب وفاته بإلقائها في الشارع بمنطقة قريبة من محل سكنها.

وأكدت سلطات الأمن في القاهرة أنه تم ضبط الأم المتهمة بقتل طفلها، ونقلت جثة الطفل إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.