أعلنت شرطة فيلادلفيا في ولاية بنسلفينيا الأمريكية، اليوم الجمعة، إلقاءها القبض على قاتلة المبتعث السعودي وليد الغريبي، وفق وسائل إعلام غربية.

وبحسب شبكة CBS News، أكّدت شرطة فيلادلفيا القبض على نيكول ماري رودجرز، المتهمة في حادثة طعن مميت.

وأضافت الشرطة، أن "رودجرز" محتجزة لديها، وقد وجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.

وأشارت شرطة فيلادلفيا إلى أن "رودجرز" ارتبكت جريمتها يوم الإثنين الماضي قبل الساعة الـ12 ظهرًا، حيث عثر على المبتعث الغريبي البالغ من العمر 25 عامًا متوفى في مكان الحادث، في دورة مياه في الطابق الثالث من مبنى سكني في شارع هانزبيري.

ونقلت صحيفة "سبق" عن عم الشاب المغدور قوله، إن المتهمة قامت بغدر "وليد" بطعنات برقبته وهو في دورة المياه، حيث فارق الحياة مغدورا.

وأضاف: "الوليد الله يرحمه يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف ودورة مياه والصالة والمطبخ مشترك، والمتهمة تسكن معهم بالعمارة نفسها بالدور الثالث، وقامت بغدره رحمه الله وهو بالحمام بطعنه برقبته، وسرقت هاتفه الجوال والجهاز المحمول ومحفظته وهربت، والحمد لله على كل حال".

وتابع العم الغريبي: "تقرير الشرطة يقول، إنها ليست طالبة ومدمنة مخدرات، وعمرها 19 عاما، وحسبنا الله وكفى".

ونفى العم الغريبي صحة الرسالة المتداولة التي تقول، إن المغدور وليد عرض أثاثه للبيع.

ومن المقرر أن يتم تسليم جثمان المبتعث وليد الغريبي، اليوم الجمعة، ليصار إلى تحديد موعد الصلاة والعزاء.



