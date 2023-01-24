الأردن.. معاقبة صاحب كلب افترس “ماعزا” لابن عمه

نشب نزاع قضائي بين اثنين من أبناء العمومة في محافظة إربد في الأردن، على خلفية قيام كلب أحدهما بالتهام رأس من الماعز (جدي) للآخر.

وفي التفاصيل، التي أوردتها وكالة "سرايا" للأنباء المحلية، فقد أدانت محكمة صلح جزاء لواء الكورة، صاحب الكلب، بجرم التسبب بنفوق حيوان، يعود لابن عمه.

وعليه، قضت بتغريمه مبلغ 20 دينارا (28 دولارا)، وذلك بعد الأخذ بأقوال الشهود، الذين أجمعوا على أن كلب المدعى عليه قام بمهاجمة (الجدي) العائد للمدعي، ما أدى إلى نفوقه.