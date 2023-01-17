في "سابقة قضائية".. عقوبة مشددة بالأردن ضد شخص استورد "أطنانًا" من الكوكايين

وبينت الوكالة أن "العقوبة المشددة بحق المدان الأول، جاءت نظرًا لأنَّه من أصحاب السَّوابق بالاتجار بالمواد المخدرة وسبق أن حكمته المحكمة في قضية سابقة بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار".

وخلصت المحكمة إلى أن المُدانين الاثنين هما من تجار المواد المخدرة، وخلال العام 2021 تم إلقاء القبض عليهما في أثناء قيامهما باستيراد مادة الكوكايين المخدر داخل ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة.