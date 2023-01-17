في "سابقة قضائية".. عقوبة مشددة بالأردن ضد شخص استورد "أطنانًا" من الكوكايين
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، عقوبة وصفت بغير المسبوقة، بحق تاجر مخدرات استورد كمية ضحمة من مادة الكوكايين من دولة مجاورة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن المحكمة أصدرت خلال جلسة علنية عقدتها الثلاثاء، حكما بالأشغال المؤبدة بحق تاجر مخدرات وتغريمه 20 ألف دينار أردني.
وأدين المتهم وشريك له باستيراد أكثر من أربعة أطنان من مادة الكوكايين المخدر (4100 كيلو غرام) عبر ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة.
وقررت المحكمة وضع المُدان الثَّاني في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 10 أعوام وتغريمه 20 ألف دينار.
ووصفت الوكالة الحكم بأنه "سابقة قضائية تاريخية" في الأردن.
وبينت الوكالة أن "العقوبة المشددة بحق المدان الأول، جاءت نظرًا لأنَّه من أصحاب السَّوابق بالاتجار بالمواد المخدرة وسبق أن حكمته المحكمة في قضية سابقة بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار".
وخلصت المحكمة إلى أن المُدانين الاثنين هما من تجار المواد المخدرة، وخلال العام 2021 تم إلقاء القبض عليهما في أثناء قيامهما باستيراد مادة الكوكايين المخدر داخل ثلاجات صغيرة من إحدى الدول المجاورة.