جريمة تهز بغداد.. مقتل امرأة وطفلها على يد أقاربها

وتعود القضية، إلى يوم أمس، عندما أقدم المتهمون على قتل امرأة وطفلها، في حادثة أثارت ضجة واسعة بالمدينة.

وسريعاً ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال أربعة متهمين بالواقعة، بينهم امرأة.

وقالت في بيان: "بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث قتل بواسطة سلاح ناري بمنطقة الزعفرانية، شرعت قوة من اللواء الرابع، وطوقت مخارج ومداخل المنطقة ونصب السيطرات المفاجئة وتدقيق منظومات كاميرات المراقبة".

وأضاف البيان: "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بينهم امرأة، قاموا بارتكاب جريمة قتل بحق امرأة وطفلها البالغ من العمر سنة واحدة بسبب خلافات عائلية، وضبط سلاح مسدس استخدم في الجريمة".