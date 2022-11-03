الكويت.. تفاصيل عن مقدم "البلاغ الكاذب" بمعرض العطور

كشف ضابط كويتي متقاعد عن تفاصيل "بلاغ كاذب" عن وجود قنبلة في معرض العطور بأرض المعارض.

وقدم اللواء الكويتي المتقاعد والمختص في الشؤون الأمنية حمد السريع، معلومات عن مقدم "البلاغ الكاذب"، في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر".

وقال إن شابًّا كان يرتدي دشداشة، من المرجح أنه كويتي الجنسية، كان طلب الهاتف الجوال من مقيم هندي، كان يقف خارج الصالة 5 في أرض المعارض.

وتابع أن المشتبه فيه الكويتي بعد أن طلب هاتف المقيم، اتصل بعمليات وزارة الداخلية وأبلغهم بوجود قنبلة داخل "معرض العطور" ومن ثم أعاد الهاتف لصاحبه الهندي، الذي لم يكن يعلم فحوى الاتصال.

ولفت "السريع" إلى أن المشتبه فيه بعد إجرائه الاتصال دخل الصالة 5.