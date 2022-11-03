الكويت.. تفاصيل عن مقدم "البلاغ الكاذب" بمعرض العطور
كشف ضابط كويتي متقاعد عن تفاصيل "بلاغ كاذب" عن وجود قنبلة في معرض العطور بأرض المعارض.
وقدم اللواء الكويتي المتقاعد والمختص في الشؤون الأمنية حمد السريع، معلومات عن مقدم "البلاغ الكاذب"، في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر".
وقال إن شابًّا كان يرتدي دشداشة، من المرجح أنه كويتي الجنسية، كان طلب الهاتف الجوال من مقيم هندي، كان يقف خارج الصالة 5 في أرض المعارض.
وتابع أن المشتبه فيه الكويتي بعد أن طلب هاتف المقيم، اتصل بعمليات وزارة الداخلية وأبلغهم بوجود قنبلة داخل "معرض العطور" ومن ثم أعاد الهاتف لصاحبه الهندي، الذي لم يكن يعلم فحوى الاتصال.
ولفت "السريع" إلى أن المشتبه فيه بعد إجرائه الاتصال دخل الصالة 5.
وأكد أنه بعد استنفار الأجهزة الأمنية والتحقق من عدم وجود أي متفجرات، تم ضبط المقيم الهندي وإحالته إلى أمن الدولة، بهدف تحديد هوية المتصل.
وكانت حسابات إخبارية محلية تداولت أمس الأربعاء معلومات عن تلقي الأجهزة الأمنية اتصالا بوجود قنبلة في "معرض العطور" المقام على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف في محافظة حولي، ليتضح لاحقًا أن البلاغ كاذب.
وتداولت الحسابات الإخبارية مقطع فيديو أظهر لحظة إخلاء الصالات وخروج عدد من المتواجدين في المعرض والمشاركين فيه.
ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية للكشف عن سبب إخلاء المعرض وما تداولته الحسابات الإخبارية بشأن البلاغ الكاذب عن وجود متفجرات حتى إعداد هذا التقرير.