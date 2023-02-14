محكمة سعودية تُصدر حكما جديدا في قضية "رافعة الحرم"
أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، حكماً جديداً في قضية "رافعة الحرم" الشهيرة التي سقطت قبل عدة أعوام، قبيل موسم الحج، وتسببت بوفاة وإصابة المئات.
وقضت المحكمة بإدانة شركة "بن لادن"، أحد المتهمين في القضية، بالإهمال ومخالفتها قواعد السلامة وتغريمها 20 مليون ريال سعودي (5.333 مليون دولار أمريكي)، وعدم إدانتها بالديات، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
كما أدانت المحكمة أشخاصا آخرين بالقضية بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة، وقضت بسجن 3 متهمين 6 شهور وغرامة 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، وسجن 4 آخرين 3 شهور وغرامة 15 ألف ريال (4 آلاف دولار).
وأشارت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" بأن هذه الأحكام الصادرة "تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية".
وتعود الواقعة إلى سبتمبر/ أيلول 2015، قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، حيث تسبب سقوط الرافعة في الحرم المكي في وفاة 110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص من جنسيات مختلفة من زوار بيت الله الحرام.
وتم تشكيل لجنة تحقيق آنذاك من قبل السلطات، حيث نفى تقرير اللجنة الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن سبب الحادث هو "تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة".
وأصدر الديوان الملكي السعودي آنذاك أمرا باتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق مجموعة بن لادن "بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة".
وفي كانون الأول/ ديسمبر العام 2020، قضت محكمة مكة الجزائية ببراءة المتهمين في القضية، وأوضحت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.
وجاء في حكم المحكمة الجزائية آنذاك أن "هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله، تضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوحت ما بين (1) و(38) كيلو مترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر".
ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل في مكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.
وجاء في الملاحظات المرصودة أن التقصير الذي أدى لسقوط الرافعة كان بسبب "ضعف المتابعة والتواصل من قبل مسؤولي السلامة في المشروع لأحوال الطقس".
وفي آب/ أغسطس العام 2021، صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، ليصبح الحكم نهائياً ببراءة 13 متهماً في القضية، بينهم مجموعة بن لادن"، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وفي تموز/ يوليو العام 2022، قررت الدائرة الأولى في المحكمة العليا نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم، وأمرت المحكمة العليا بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمون بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.