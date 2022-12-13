شقيق العُمانية ابتسام المقرشي ينفي أن يكون رفض الزواج سبب مقتل شقيقته

نفى نايف المقرشي شقيق الشابة العُمانية ابتسام المقرشي، التي لقيت مصرعها، مساء الأحد الماضي، طعنا على يد أحد مواطنيها، الأحاديث الرائجة من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سبب قتلها هو رفضها الزواج من الجاني.

وقال نايف المقرشي في لقاء له مع إذاعة "هلا أف أم" العُمانية، اليوم الثلاثاء، إن "من الشائعات التي انتشرت فور وقوع جريمة قتل شقيقته أنها مرتبطة بقضية زواج، وأن سببها رفض الزواج من الجاني"، مؤكدا أنه "لا صحة لهذه الأحاديث".

وكشف الشاب العُماني عن تفاصيل حادثة قتل شقيقته، البالغة من العمر 32 عاما، قائلا، إنه "أرسل إليها قبيل معرفته بالحادثة رسالة عبر تطبيق الواتساب للاطمئنان عليها، إلا أنها لم تُجب".