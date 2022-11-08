شرطة الشارقة تضبط متهما بالاعتداء المفضي إلى الموت

ألقت شرطة الشارقة في دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، القبض على متهم من جنسية عربية تسبب في وفاة شخصين وإصابة ثالث بعد اعتدائه عليهم.

وقالت شرطة الشارقة في بيان لها: إن "بلاغين منفصلين وردا إلى غرفة العمليات أمس الإثنين، يفيدان بتعرض أشخاص للاعتداء من قبل المتهم ذاته".

وبحسب البيان الذي نشرته شرطة الشارقة على تويتر، فإن المتهم اعتدى على شخصين من جنسية عربية، وتسبب في مقتلهما.

وأكدت الشرطة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

ولم تتضح ملابسات الجريمة وأسبابها.