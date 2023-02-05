مصر.. الحكم ببراءة المتهمين في قضية "محامي مطروح"

وحجزت المحكمة في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، الحكم في الاستئناف على حبس المحامين الستة سنتين، بعد أن قررت إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وكانت جلسة 22 يناير/كانون الثاني، قد شهدت توافد جموع من المحامين تخطت المئات لمساندة زملائهم، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 5 يناير/كانون الثاني، حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر في محكمة مطروح التي تقع على بعد 240 كم غرب محافظة الإسكندرية شمال البلاد، للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت.