مصر.. الحكم ببراءة المتهمين في قضية "محامي مطروح"
قضت محكمة الجنح في مصر، يوم الأحد، ببراءة المحامين الستة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محامي مطروح"، من تهمة البلطجة واستعراض القوة، وإيقاف شامل عن التهم الأخرى "الإتلاف والضرب".
وحجزت المحكمة في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، الحكم في الاستئناف على حبس المحامين الستة سنتين، بعد أن قررت إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
وكانت جلسة 22 يناير/كانون الثاني، قد شهدت توافد جموع من المحامين تخطت المئات لمساندة زملائهم، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 5 يناير/كانون الثاني، حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر في محكمة مطروح التي تقع على بعد 240 كم غرب محافظة الإسكندرية شمال البلاد، للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت.
وحسب التحقيقات، رفض حينها السكرتير إطلاع المحامي على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى كتابة المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي في المحكمة مع زملائه اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.
ودفع ذلك أحد قضاة المحكمة لكتابة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودوّن فيها أن المشاجرة نتجت عنها إصابة الموظفين، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة والموظفين وأحيلوا إلى النيابة التي أمرت بإحالة المحامين إلى المحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، بينما أخلت سبيل الموظفين.
وقضت محكمة "أول درجة" يوم 18 كانون الثاني/يناير، بحبس المحامين الستة لمدة عامين مع الشغل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة عامين، ما دفع نقابة المحامين إلى إعلان إضراب وتعليق العمل أمام محاكم الجنايات في البلاد اعتراضا على حكم حبس المحامين.