تكسب 30 مليون يورو سنويًا.. فرنسا تفكك شبكة دعارة دولية

أفاد مصدر أمني فرنسي، اليوم الجمعة، أنه جرى تفكيك شبكة دعارة عبر المحيط الأطلسي تعمل في فرنسا وإسبانيا وكولومبيا الثلاثاء الماضي.

وقال المصدر إن تلك الشبكة "قامت باستغلال 50 امرأة على الأقل في فرنسا، فيما كانت تكسب حوالي 30 مليون يورو سنويا".

واعتُقل زوجان (فنزويلية وكولومبي) على رأس الشبكة في كولومبيا، كما أُلقي القبض على 4 رجال وامرأتين في إسبانيا سيتمّ تسليمهم قريبا إلى فرنسا.

وسيتمّ تقديم رجلين وامرأتين إلى العدالة الفرنسية اليوم الجمعة، حسبما أفاد المصدر ذاته مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" و"إذاعة فرنسا الدولية".