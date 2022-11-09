ممرض ليبي يسرق "سن ذهب" من فم متوفى

أقدم ممرض ليبي على سرقة سن ذهب من فم مريض بعد وفاته.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية إنها القت القبض على الممرض الذي يعمل بأحد المستشفيات، دون أن تسميه، لقيامه بسرقة " سن ذهب " من مريض بعد وفاته.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أن مواطنا حضر الى مقرها للإبلاغ عن واقعة سرقة من جثمان والده المتوفي بعد أن تقدم بشكوى رسمية لدى مركز شرطة الحدائق ضد مجهول، أوضح من خلالها أن والده كان مريضاً وتم إدخاله إلى أحد أقسام المستشفى قبل أن يموت، وعقب ذلك تعرض جثمان والده بعد وفاته لسرقة " سن ذهب " من فمه.

وتمت إحالة الشكوى إلى إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية حيثُ انتقلت مجموعة من مكتب التحريات إلى المستشفى لجمع المعلومات والتحري، وبعد التحقيق تم التعرف على الجاني الذي اعترف بفعلته وأحضر سن الذهب المسروق، قبل إحالته للقضاء.