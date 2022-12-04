السجن 10 سنوات لزوج قتل زوجته ركلا بقدميه في الأردن



أقدم زوج أردني على قتل زوجته العشرينية ركلا بقدميه، وضربا مبرحا بيديه تاركا على جسدها 29 كدمة تضرر منها ثلث جسدها لشكه في سلوكها.

وأيدت محكمة التمييز، الأحد، حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى بحق الزوج وحكم عليه بالأشغال مدة 10 سنوات.

وقالت المحكمة إنه "بتشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة هو التهاب البريتون الناتج عن انثقاب الأمعاء والسدة الرئوية الناتجة عن مضاعفات الإصابة الرضية".